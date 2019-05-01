وزارة العمل تقدم توضيحا حول الكلمة الترحيبية

قدمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، توضيحا، بشأن محتوى الموقع الإلكتروني للقطاع.
وأوضحت وزارة العمل عبر فيديو نشرته على صفحتها فايسبوك،أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مجرد خلل تقني في الموقع.
وقالت الوزارة، إن الكلمة الترحيبية، المذكورة هي لوزير العمل السابق، وتم نشرها على الموقع بتاريخ 9 مارس 2017.
وأضافت،”ما أدى إلى ظهور صورة الوزير الحالي حسان تيجاني هدام مع كلمة الوزير السابق”.
توضيح – بخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام
فيديو يوضح أن الخبر الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص محتوى موقع الوزارة لا يعدو أن يكون خللا تقنيا في الموقع، حيث أن الكلمة الترحيبية المذكورة هي لوزير العمل السابق، وتم نشرها على الموقع بتاريخ 09 مارس 2017، حسب ما هو واضح في الفيديو المرفق بهذا التوضيح، ما أدّى إلى ظهور صورة الوزير الحالي السيد حسان تيجاني هدام مع كلمة الوزير السابق.
Publiée par Ministère du Travail de l'Emploi et de la Sécurité Sociale -Algerie- sur Mardi 30 avril 2019
التعليقات (0)