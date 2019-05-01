وزارة العمل تقدم توضيحا حول الكلمة الترحيبية

قدمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، توضيحا، بشأن محتوى الموقع الإلكتروني للقطاع.

وأوضحت وزارة العمل عبر فيديو نشرته على صفحتها فايسبوك،أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مجرد خلل تقني في الموقع.

وقالت الوزارة، إن الكلمة الترحيبية، المذكورة هي لوزير العمل السابق، وتم نشرها على الموقع بتاريخ 9 مارس 2017.

وأضافت،”ما أدى إلى ظهور صورة الوزير الحالي حسان تيجاني هدام مع كلمة الوزير السابق”.