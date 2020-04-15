وزارة العمل تقر إجراءات شبه جبائية ظرفية لفائدة المؤسسات للتخفيف من أثار كورونا

أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إجراءات شبه جبائية استثنائية وظرفية لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة للتخفيف من أثار انتشار جائحة كورونا كوفيد-19.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الدولة للتخفيف من أثار تفشي وباء كورونا فيروس المستجد (covid – 19)، فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد اتخذت جملة من الإجراءات شبه الجبائية الاستثنائية والظرفية لفائدتهم.

وحسب ذات البيان، فقد قررت الوزارة تأجيل دفع حصة رب العمل المتعلقة باشتراكات العمال الأجراء الخاصة بشهر أفريل بـثلاثين (30) يوما.

كما تم من خلال هذه الإجراءات تمديد بـ 90 يوم آجال دفع اشتراكات غير الأجراء لهذه السنة، والمحددة قانونا بـ 30 جوان من كل عام، أي إلى غاية 30 سبتمبر 2020.

بالموازاة مع ذلك، تم توقيف الزيادات في غرامات التأخير السابقة، وذلك لمدة ستة أشهر، بداية من شهر أفريل 2020، بالنسبة لنظام الأجراء وغير الأجراء.

أما فيما يتعلق بالديون السابقة لكلا النظامين (CNAS, CASNOS) سيتم تمكين المعنيين من تسديد المستحقات المالية على أقساط، تحدد حسب الحالة مع مصالح الصندوق المعنية.

أما فيما يخص الدفع المسبق وبصفة استثنائية للعطل السنوية المدفوعة، بما يتناسب مع عدد الأشهر التي تم دفع اشتراكاتها خلال الفترة الممتدة من جويلية 2019 إلى فيفري 2020، هذا الأجراء يخص العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري المنتسبين لصندوق (CACOBATPH).