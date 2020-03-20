وزارة العمل تمدد صلاحيات بطاقة الشفاء إلى غاية نهاية أفريل المقبل

دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المواطنين إلى تجنب التنقل إلى مقرات ووكالات الهيئات التابعة للقطاع عبر التراب الوطني.

وقالت الوزارة في بيان لها انها اتخذت جملة من القرارات بغرض تعزيز الوقاية والحماية من خطر تفشي وباء كورونا.

وتتيح التطبيقات التي وفرتها الوزارة الحصول على الخدمات والأداءات عن بعد 7 /7 و 24 سا /24 ســا، وقالت الوزارة انها مددت صلاحيات بطاقة الشفاء التي تنتهي في 31 مارس، إلى غاية نهاية أفريل 2020.

كما يتيح “فضاء الهناء” للعمال الأجراء المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الحصول على الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “CNAS”عن بعد والمتمثلة في الحصول على شهادة الانتساب، متابعة تعويض المنتجات الصيدلانية، الحصول على بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة، الحصول على شهادة الأحقية في الأداءات الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، إيداع الشكاوي.

ويمكن الولوج إلى هذا الفضاء عبر تحميل التطبيق الالكتروني أندرويد من خلال منصة google play store عبر كتابة El-Hanaa، أو استعمال الرابط التالي https://elhanaa.cnas.dz

كما يمكن لغير الأجراء ولأرباب العمل استعمال خدمات التصريح عن بعد ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، عبر بوابات “التصريح عن بعد”، المتوفرة عبر الروابط التالية :

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :https://teledeclaration.cnas.dz

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء :https://eservices.casnos.com.dz/

الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري :https://www.tasrihatcom.dz/

كما يمكن لطالبي وعارضي العمل التسجيل مباشرة في منصة الوسيط:https://wassitonline.anem.dz/