وزارة العمل تنفي إصدارها لتعليمات تخص الإقتطاع من رواتب عمال الإدماج المهني

نفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إصدارها لأية تعليمات تخص إقتطاع من أجور عمال الإدماج المهني للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، اليوم الإثنين في بيان لها، أن هذه تداول مثل هكذا معلومات لا تمت بصلة لأي مصدر رسمي موثوق.

وأضافت وزارة العمل أن الهبة التضامنية التي قام بها عمال وموظفو القطاع، من خلال التبرع بجزء من أجورهم هي مبادرة ذات طابع تطوعي استحساني وغير ملزمة، بغرض التخفيف من آثار هذا الوباء المستجد.

كما دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كافة وسائل الإعلام الوطنية إلى استيقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع من مصدرها، والتحقق منها قبل نشرها والتداول بشأنها.