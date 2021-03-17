وزارة العمل تُذكر بآجال إيداع عناصر تقدير تمثيليات المنظمات النقابية

ذكرت وزارة العمل، المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأرباب العمل المسجلة لدى مصالح الوزارة بإلزامية إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها.

ويتم ذلك، عبر المنصة الرقمية المتوفرة على الموقع الالكتروني للوزارة، على الرابط www.mtess.gov.dz/rep-syndicale.

وحددت الوزارة، عبر بيان لها، أجلا أقصاه 31 مارس2021 لهذه المنظمات النقابية، لإيداع عناصر تقدير تمثيليتها.

وذلك طبقا لأحكام المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.

وذكرت الوزارة، بأنه يمكن إعتبار الـمنظمات النقابية التي لا تبلغ عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الآجال المحددة قانونا، غير تمثيلية.

ويأتي ذلك، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم: 90-14، المذكور أعلاه.

وبالتالي لا يمكن لهذه المنظمات النقابية، ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في أحكام المادة 38 من القانون المذكور آنفا.

وتضع الوزارة تحت تصرف المنظمات النقابية البريد الالكتروني التالي [email protected]، من أجل طرح إنشغالاتهم والإجابة على كافة استفساراتهم ذات الصلة بالموضوع.