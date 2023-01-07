وزارة العمل تُصدر بيانا هاما لفائدة المنظمات النقابية

ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي المنظمات النقابية للعمال الأجراء ولأرباب العمل بالتزاماتها القانونية.

وطلبت الوزارة، عبر بيان لها، هذه المنظمات، بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة. وكذا إلى السلطة الإدارية المختصة.

كما دعتهم الوزارة، إلى موافاة مصالحها المختصة في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023، بجميع المعلومات المتضمنة العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية عبر المنصة الرقمية على الرابط التالي:

tamthiliya.mtess.gov.dz

كما تدعو الوزارة، مسؤولي المنظمات النقابية للعمال الأجراء ولأرباب العمل، الناشطة، الذين لم يستلموا بعد بيانات الولوج إلى المنصة

الرقمية (اسم المستخدم وكلمة السر) بالتقرب شخصيا إلى المديرية الفرعية للحوار الإجتماعي بمديرية علاقات العمل لإستلام

هذه البيانات. أو تفويض من يمثلهم كتابيا لإستلامها، مرفوقين بختم المنظمة النقابية المعنية وببطاقة تعريف وطنية.