وزارة العمل تُصّرح بثلاث منظمات نقابية جديدة

سلمت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، وصولات تسجيل التصريح، بتأسيس ثلاثة “منظمات نقابية جديدة”، للعمال.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، تمّ تسليم وصل التّسجيل لكل من: “المنظمة الوطنية للقائمين بإدارة الأملاك العقارية”،

و”النقابة الوطنية المستقلة لعمال موبيليس”، وكذا “النقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير”.

وتندرج هذه العملية، يضيف ذات البيان، في إطار تنفيذ القرارات المنبثقة، عن اجتماع الحكومة، المنعقد يوم “03 أفريل 2019”.

حيث تم تخصيص هذا الإجتماع، لدراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلقة بتأسيس منظمات نقابية والبت فيها.

وذلك وفقا لأحكام القانون رقم “90-14” المؤرخ في “2 جوان 1990″، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم.

وتذكّر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن مصالحها تبقى مفتوحة أمام ممثلي المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل، للإجابة عن انشغالاتهم في هذا الصدد.