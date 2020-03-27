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وزارة العمل: شاب جزائري يضع نظام معلوماتي يسمح بتحليل بيانات انتشار كورونا عبر الوطن

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وزارة العمل: شاب جزائري يضع نظام معلوماتي يسمح بتحليل بيانات انتشار كورونا عبر الوطن
بقلم نسرين محفوف

استطاع الشاب الجزائري  محمد لطفي مكناش، من وضع حيز الخدمة في ظرف 72 ساعة النظام المعلوماتي المؤشر الذي يسمح بتحليل البيانات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد عبر 48  ولاية بطريقة آنية.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن النظام المعلوماتي جزائري  100%، ومطور من طرف المؤسسته الناشئة لهذا الشاب، الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

وأشارت وزارة العمل أن هذا النظام المعلوماتي، سيمكن السلطات المختصة من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، خالص تحياته إلى كل الشباب المخلصين من أبناء الجزائر، الذين يعملون بدون هوادة جنبا إلى جنبا حتى نتمكن من تجاوز هذه الفترة الصعبة التي نعيشها.


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