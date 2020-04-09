وزارة العمل: 1000 طبيب من الوزارة تحت تصرف قطاع الصحة

كشفت وزارة العمل والضمان الإجتماعي، أنه سيتم وضع 1000 طبيب تابع لقطاعها تحت تصرف وزارة الصحة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجراء يأتي في اطار المساهمة في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا.

وأضاف البيان، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضع تحت تصرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كافة الأطباء العاملين على مستوى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والمقدر عددهم بحوالي 1000 طبيب موزعين عبر كافة التراب الوطني.