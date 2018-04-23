وزارة العمل: 17 نقابة تنشط في إطار القانون

قال مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي رابح مخازني أنه تم قبول 17 نقابة من أصل 30 قدمت ملفاتها.

وقال مخازني خلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان،أنه من بين 65 منظمة نقابية للعمال الأجراء، الوزارة استجابت لـ 30 منظمة نقابية.

موضحا أن 17 من بين 30 نقابة، انخرطت وأرسلت عناصر تمثيلية حسب الأشكال الجديدة.

وهذا عن طريق ملئ وإرسال المعلومات، سواء بتحميل النموذج الجديد من الموقع الرسمي للوزارة.

أو بواسطة القرص المضغوط الذي ارسل للمنظمات النقابية.

فيما توجد 13 نقابة لم تستوجب للمعايير الحالية.

وقال المتحدث أن 30 نقابة قدّمت طلب الإعتماد وفق قاعدة نسبة التمثيل 20 بالمائة.