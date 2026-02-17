وزارة الفلاحة: إجراءات هامة تحسُّبًا لشهر رمضان

اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جملة من الإجراءات والتدابير التنظيمية واللوجستية لتموين السوق بالمنتجات الفلاحية، خلال شهر رمضان.

ومست هذه الإجراءات السلع والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه الاجراءات في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل لسنة 2026، ووفقًا للتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بضمان وفرة السلع والمواد الغذائية.

ووفقا لبيان الوزارة شملت هذه الإجراءات توفير المواد الأولية الموجهة لتصنيع بعض المواد الغذائية على غرار الحبوب ومسحوق الحليب.

وأيضا تفريغ مخزونات الضبط فيما يخص بعض المنتجات مثل البطاطا، والبصل، والثوم، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، بهدف تعزيز تموين السوق واستقرار الأسعار.

فيما يخص الحبوب (القمح الصلب واللين)، تم تزويد مطاحن السميد والدقيق، عبر كل التراب الوطني، بكميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد على مختلف أنواع العجائن خلال شهر رمضان.

كما تم تعزيز مخزونات البقول الجافة، والتي تشمل الحمص والفاصوليا والعدس والبازلاء الجافة، مع إعادة تفعيل نقاط البيع المباشرة لهذه المواد في مختلف الولايات لتقريبها من المستهلك.

بالنسبة لمادة الحليب، التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، قامت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنظيم البرنامج ذو المنفعة لإنتاج وتوزيع الحليب المبستر وتقييمه. وذلك بمنح حصص إضافية من مسحوق الحليب لتفادي أي تذبذب في تموين السوق الوطنية

بالنسبة للخضروات والفواكه، فبالإضافة إلى المنتجات الموسمية المنتجة على مستوى البيوت البلاستيكية وجني الحقول المبكرة، لا سيما بولايات الجنوب (البطاطا، الطماطم الطازجة، الكوسة… إلخ)، التي تشهد توسيعًا في مساحات الإنتاج.

فقد تم أيضًا الشروع في عملية إخراج الكميات المخزنة في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا، والبصل المجفف، والثوم المجفف، ويجري طرحها في السوق تدريجيًا للمساهمة في استقرار الأسعار.

بالنسبة للحوم الحمراء، إضافة إلى الإنتاج الوطني، قامت الوزارة بمنح تراخيص الصحة البيطرية لاستيراد كميات معتبرة لتموين السوق خلال شهر رمضان.

وأكد البيان أنه تم استيراد، منذ بداية سنة 2026: 1.643,99 طن من لحوم البقر الطازجة على شكل ذبيحة، و5.812,90 طن من لحوم البقر المعبأة بالتفريغ الهوائي. و831,70 طن من لحوم الغنم الطازجة على شكل ذبيحة، أي بإجمالي 8.288,59 طن من اللحوم الحمراء.

في نفس السياق، قامت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء (ألفيار)، التابعة لمجمع “AGROLOG”، بتنفيذ برنامج استثنائي لاستيراد المواشي الحية من العجول والأغنام تحسُّبًا لشهر رمضان 2026.

وبلغ إجمالي ما تم استيراده حتى الآن 62.594 رأسًا من الأغنام و7.063 رأسًا من الأبقار.

وفي إطار الاستمرارية، تم برمجة استيراد 21.689 رأسًا إضافيًا من الأغنام و3.982 رأسًا من الأبقار خلال الأسبوع المقبل، مما يعكس الحرص على ضمان الإمداد المستمر والكافي للسوق الوطنية في رمضان.

فيما يتعلق باللحوم البيضاء، تم تكليف الديوان الوطني لتغذية الأنعام والدواجن (ONAB) بتعبئة المخزونات الوطنية المتوفرة لدى وحدات التبريد التابعة له، لتزويد السوق بصفة منتظمة خلال شهر جانفي 2026.

وقد قام الديوان بتكوين مخزون قدره 10.000 طن من اللحوم البيضاء المجمدة، حيث تم الشروع في تفريغ المخزون ابتداءً من 9 فيفري الجاري. فيما يقدَّر الإنتاج الوطني من بيض الاستهلاك بنحو 468 مليون وحدة/شهر. وقد عرفت أسعار البيض انخفاضًا نسبيًا في هذه الآونة.