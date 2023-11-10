وزارة الفلاحة: إستعمال مبيدات مصادق عليها عالميا لحماية النخيل والتمر

قال الأمين العام لوزارة الفلاحة حميد بن ساعد، أن الوزارة تستعمل مبيدات مصادق عليها عالميا لحماية النخيل. و أن هناك 3 مليون نخلة تمت معالجتها من مجموع 18 مليون نخلة منتجة.

ويشكل الصالون الدولي للتمور الذي ستجري فعالياته بالجزائر العاصمة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري. فرصة للتعرف على مختلف أصناف التمور و ترويجها مما سيسمح بترقية تسويقها على مستوى السوق الوطنية والعالمية.

وقال الأمين العام للوزارة حميد بن ساعد، أن الصالون يعد فرصة للتعريف بمختلف أصناف التمور الذي يتجاوز 800 صنف. مشيرا إلى أن هناك أصناف لديها علامة مسجلة وتعد من الأصناف النادرة لما تمتاز به من قيمة غذائية معتبرة على غرار “دقلة نور”. مشيرا إلى أن التحفيزات والدعم كبير والمرافقة التقنية للفاعلين في هذه الشعبة سمح برفع الإنتاج الوطني إلى 1.4 مليون طن سنويا. معتبرا أن الجزائر تعد من الدول الرائدة في شعبة التمور.

وبالنسبة لاستخدام المبيدات للوقاية من الآفات التي تصيب المنتوج كمرض بوفروة و سوسة التمر. أكد ذات المسؤول أن الوزارة تستعمل مبيدات مصادق عليها عالميا لحماية النخيل. و أن هناك 3 مليون نخلة تمت معالجتها من مجموع 18 مليون نخلة منتجة.

كما أشار المتحدث، إلى أن وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة التجارة هي بصدد إستحداث تنظيم جديد يضم كافة المخابر الوطنية التي تعمل تحت وصاية القطاعين. من أجل تعزيز مراقبة جودة الإنتاج الفلاحي بما فيه التمور. وهذا التنظيم سيسمح بتغطية كافة التراب الوطني.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حنبلي، على أهمية ترقية شعبة التمور من خلال تنظيم التظاهرات الإقتصادية التي تسمح بالترويج للمنتوج. معتبرا أن التمور تتصدر قائمة الصادرات الغذائية للجزائر.

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