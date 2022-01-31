وزارة الفلاحة: إستغلال 3.2 مليون هكتار من المساحات الزراعية

كشف مسعود بن دريدي مدير التطوير الفلاحي والريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة، عن السعي لإنتاج 30 مليون طن من الحبوب هذا العام. واستغلال 3.2 مليون هكتار من المساحات الزراعية على المستوى الوطني.

وأشار بن دريدي، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن السلطات العليا في البلاد وفرت كافة الإمكانيات المادية والمعنويةعلى غرار الأسمدة والبذور في الوقت المناسب. على نحو سمح ببدء حملة الحرث والبذر في ظروف ملائمة.

كما أضاف، أنه من المتوقع الوصول الى انتاج أكثر من 30 مليون قنطار من الحبوب. خاصة في المنطقة الجنوبية من الوطن. في ظل توفر كل الظروف وتسخير كافة الإمكانات المادية والمعنوية.

وقال ذات المسؤول بوزارة الفلاحة، أن قرار رئيس الجمهورية المتخذ بخصوص رفع شراء الانتاج الخاص بالفلاحين على مستوى الديوان الوطني للحبوب. هي خطوة أنتجت إرتياحا كبيرا وسط الفلاحين. الشيء الذي يحفزهم لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الدولة الجزائرية وهو رفع الإنتاج من الحبوب.

وأفاد دريدي، أن وزارة الفلاحة تسعى لتدعيم الخزينة العمومية. من خلال برنامج لتوسيع المساحات المسقية. خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، نافيا وجود اي عراقيل للحصول على الوسائل والمعدات.

وأكد مدير التطوير الفلاحي، مرافقة الوصاية للفلاحين ودعهمهم في اقتناء المعدات والأسمدة وتوفير مايعرف بالقرض الرفيق والممنوح للفلاح بدون فوائد. بالإضافة كذلك إلى مرافقة المعاهد التقنية من اجل توفير حبوب تتلاءم وتضاريس كل منطقة.

وبخصوص الكهرباء الريفية، أفاد بن دريدي أنّه تمّ احصاء المستثمرات الفلاحية الراغبة في ربطها بالكهرباء الفلاحية. من خلال التنسيق بين المصالح الفلاحية وشركة توزيع الكهرباء والغاز من أجل تطوير القطاع الفلاحي. بالإضافة إلى حرص السلطات العليا في البلاد لتطوير الفلاحة بمختلف شعبها من خلال البرامج المسطرة.