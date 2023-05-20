وزارة الفلاحة: إستقرار أسعار مواد تغذية الأنعام  

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم أن أسعار مواد تغذية الأنعام تعرف “إستقرارا كبيرا”، مفندة بذلك كل التصريحات التي تتحدث عن ارتفاعها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها وضعت من خلال الديوان الوطني لتغذية الانعام “أوناب” 88 نقطة بيع موزعة على المستوى الوطني,، لفائدة الموالين والمربيين و”بأسعار محددة”.

كما أن الدولة إتخذت إجراءات تسهيلية لفائدة المربين من خلال اقتناء الشعير والذرة الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

حيث قامت بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة tva لكل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

كما ألغت إلزامية تقديم شهادة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند عمليات بيع المواد الملغاة من هذا الرسم. وايضا إعفاء كافة التعاونيات الفلاحية والمربين والموزعين من إلزامية تقديم شهادة الاعفاء, عند اقتناء المواد المعفاة العلف.