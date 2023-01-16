وزارة الفلاحة: إطلاق البطاقة المهنية الجديدة وهذه مهامها

أطلقت الغرفة الوطنية للفلاحة البطاقة المهنية الجديدة المزوّدة برمز الإستجابة السريعة “CODE QR” الذي يمكن من الولوج مباشرة إلى معلومات محددة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإنه و في إطار رقمنة قطاع الفلاحة وتطبيقا لإستراتيجية الغرفة الوطنية للفلاحة، و بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لمهني القطاع. تم إطلاق البطاقة المهنية الجديدة. وكذا بطاقة المستثمرة الفلاحية الخاصة بالفلاح أو بالأشخاص المعنويين الذين سيستفيدون من بطاقة خاصة بهم كإجراء جديد. والمتمثلين في التعاونيات الفلاحية الشركات الفلاحية والمزارع النموذجية.

وأضافت وزارة الفلاحة، أن المعلومات مخزنة إلكترونيا في شكل قاعدة بيانات ضمن المنصة الرقمية “غرفتي”. التي تحتوي على السجل الفلاحي الرقمي الوطني. كما تقدم خدمات أخرى إلكترونيا و هذا بإشراف وتسيير ومراقبة الغرفة الوطنية للفلاحة بواسطة مستخدم رقمي مركزي.

كما يتم إنجاز البطاقة المهنية الجديدة وتجديدها سنويا على مستوى الغرفة الفلاحية الولائية وتتم المصادقة عليها إلكترونيا من طرف الغرفة الوطنية وهذا بنفس تكلفة السابقة. بالإضافة كذلك إلى المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص توفير وتوجيه المدخلات ووسائل الإنتاج. وهذا بعد التنبؤ المسبق

التحضير الجيد والتحكم في عمليتي جني و تخزين المنتوجات. وتحيين إحصائيات وحركة قطعان الماشية عن طريق الربط بالمنصة الرقمية.

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