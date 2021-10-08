وزارة الفلاحة: إطلاق مخزون البطاطا لاستقرار الأسعار

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عملية لتصريف مخزون البطاطا لتحقيق إستقرار تموين السوق.

وحسبما جاء في بيان للوزارة. فإنه تم عبر الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم. قد قامت أمس بتصريف مخزون البطاطا المخزنة. في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع. وذلك ضمن إطار ضبط السوق خلال فترة الفراغ”. مضيفا أن أول عملية قد تمت على مستوى ولاية ميلة، وستتواصل تدريجيا لتشمل ولايات أخرى، من أجل تزويد أسواق الجملة.

وأضاف البيان، أن تصريف مخزون المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مثل البطاطا والثوم والبصل يخضع لشروط تقنية. وعلاوة على الحفاظ على مداخيل المنتجين. فإن هذا النظام يهدف إلى تحقيق إستقرار تموين السوق بهذه المنتجات”.

أما فيما يخص البطاطا فإن عملية تصريف المخزون قد تمت خلال الفترة الممتدة بين منتصف شهر أكتوبر ومنتصف نوفمبر . عندما يبدأ جني البطاطا الطازجة في التناقص على مستوى الحقول، و ذلك من اجل تموين منتظم للسوق. مشيرة إلى أن دخول بطاطا أواخر الموسم إلى الأسواق، سيبدأ في نهاية نوفمبر وسيتواصل إلى غاية شهر أفريل.