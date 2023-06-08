وزارة الفلاحة: إنشاء بنك الجينات قريبا

كشفت ميسون بن شيخ الحسين نائب مدير زراعة الخضروات والزراعات الصناعية بوزارة الفلاحة. عن إنشاء وشيك لبنك وطني للجينات. مبرزة الاهتمام بتطوير أكبر للصناعات التحويلية في الجزائر.

وقالت بن شيخ في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن إنشاء البنك الوطني للجينات في غضون السداسي الثاني من العام الحالي.كما أنّ هذا البنك سيعنى بالحفاظ على التنوّع البيولوجي، وسيكون نطاق نشاط بنك الجينات أوسع ويتعدى البذور إلى البصمات الوراثية. عبر الحفاظ على الصفات الأصلية لسائر الأصناف.

كما نوّهت المتحدثة ذاتها إلى أنّ تجسيد البنك الوطني للبذور أسهم في النهوض بقطاع البذور والشتائل. حيث تمكّنت الجزائر من تحقيق الإكتفاء الذاتي في بذور الحبوب بكل أنواعها. من خلال استيعاب بنك البذور لستة آلاف مدخل. مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء بنوك للبذور عبر ولايات أخرى بواقع 5 إلى 6 بنوك في الولايات الداخلية. بالإضافة كذلك إلى أنّ الاشتغال سيشمل بذور الحبوب والبقوليات الجافة والخضروات والذرى وغيرها.

كما كشفت ذات المتحدثة، عن رفع تحدي البطاطا، حيث ننتج بذور البطاطا محليا بواقع 4 إلى 5 أصناف، والرهان في توسيع مجال الإنتاج إلى بذور أخرى”.

وأحالت المسؤولة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على حتمية تطوير بذور الخضروات والمعاهد العلمية والوحدات البحثية. لافتة إلى أنّ الهدف الآن هو الصناعات التحويلية، لذا جرى إطلاق برنامج دوّار الشمس عبر 40 ألف هكتار في ولايات الشمال والجنوب. مع إمكانية تفعيل برنامج مماثل عام 2024. بالإضافة كذالك إلى تدشين وحدة لتحويل هذه البذور مؤخرا. بالتزامن مع إقرار تحفيزات عديدة لتعميق الإستثمار على هذه الصعُد.

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