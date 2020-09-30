وزارة الفلاحة.. إنهاء مهام 11 مديرا ولائيا

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، حركة تغيير على مستوى مديري المصالح الفلاحية للولايات.

وتم خلال حركة التغيير التي أجراها وزير الفلاحة إنهاء مهام 11 مديرا ولائيا.

ويتعلق الأمر بالولايات التالية وهران، قالمة، عين الدفلى، سعيدة، الأغواط، ميلة، جيجل، أم البواقي، تلمسان، معسكر وتمنراست.

بالإضافة إلى ذلك تم تحويل إلى ولايات أخرى خمس مدراء المصالح الفلاحية لكل من ولاية البيض، بومرداس، تسمسيلت، سكيكدة وورقلة.

كما شملت عملية التغيير إطارات بالإدارة المركزية للوزارة بتعيين مدراء مركزيين ومدراء فرعيين.