وزارة الفلاحة: الإتفاق على خفض سعر الكتاكيت

كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة، صالح شواكي، أن الوزارة توصلت إلى إتفاق مع المتعاملين المختصين في إنتاج الكتاكيت ينص على خفض سعر الكتكوت. الذي يعد أهم مدخلات شعبة الدواجن. وهو الإتفاق الذي من شأنه خفض أسعار اللحوم البيضاء مستقبلا.

وحسبما نقلته “وأج”، فقد أكد الأمين العام أنه تم التوصل إلى هذا الإتفاق خلال إجتماع تشاوري إنعقد بمقر الوزارة. وخصص لمناقشة وضعية شعبة الدواجن. من خلال التطرق إلى الجانب الخاص بإنتاج أحد أهم مدخلات الشعبة وهو الكتكوت أو الصوص. حيث صرح قائلا :”وافق المنتجون على خفض سعر الكتكوت بداية من أمس الثلاثاء. و هو ما سينعكس على أسعار اللحوم البيضاء أو الدجاج بعد انقضاء مدة إعادة الإنتاج”.

وأضاف في ذات السياق، أن أسعار الكتكوت إرتفعت من 120 دج إلى 180 دج حتى انها تجاوزت في بعض الاحيان عتبة 200 دج. و هو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء. التي تعتبر من المواد الإستهلاكية الأساسية للمواطن. مضيفا أنه تم التأكيد على مواصلة مكافحة المضاربة بكل صرامة و التي تعتبر أيضا عاملا من عوامل إرتفاع أسعار الكتاكيت وبالتالي اللحوم البيضاء.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp