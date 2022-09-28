وزارة الفلاحة: الإنتاج الفلاحي يغطي 74 بالمائة من الحاجيات الوطنية

قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية حميد بن ساعد، أن الإنتاج الفلاحي الوطني أصبح الآن يغطي ما يفوق 74 في المائة من الحاجيات الوطنية.

وأضاف بن ساعد لدى إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للفلاحة “موستا إكسبوا” بمستغانم. ممثلا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن الفلاحة قطاع اقتصادي واجتماعي بامتياز أصبح يساهم في 2021 بما يفوق 14.1 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام. ويمثل ربع اليد العاملة الناشطة وطنيا بحوالي 2.7 مليون عامل.

وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال العام الماضي أزيد من 4.500 مليار دج. بفضل المساعي التي باشرها القطاع وانطلق في تجسيدها ميدانيا وهي نابعة من مخطط عمل الحكومة والتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أكد مرارا على تحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية.

كما أشار مسؤول وزارة الفلاحة، إلى أن هذه المساعي تهدف إلى ترقية الشعب الاستراتيجية وترشيد الواردات. والمساهمة في تعديل الميزان التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف معيشة السكان. مؤكدا أن تنظيم هذا النوع من التظاهرات يكتسي أهمية كبيرة للتعريف بما تحقق من إنجازات من حيث الكمية والنوعية وبمختلف البرامج التنموية والإمتيازات التي أقرتها الدولة لفائدة المهنيين.

كما أوضح في ذات السياق، أن تطوير المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي كالحبوب والبقوليات والحليب والزراعات الزيتية والعلفية وترقية القاعدة الإنتاجية. بتسهيل الحصول على العقار الفلاحي والاستعمال الأمثل لمياه السقي وتطوير محيطات جديدة. وتزويدها بتقنيات عصرية وبعث الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية. وتشجيع حاملي المشاريع الصغيرة والشباب المنظم في شكل تعاونيات.

كما تطرق الأمين العام للوزارة إلى الامتيازات المتعلقة بالحصول على العتاد الفلاحي والإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لبيع الشعير والذرة. وأغذية الدواجن والمواشي وضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي.

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