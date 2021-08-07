وزارة الفلاحة: التحضير الإستباقي لحملة الحرث والبذر لموسم 2021/2022

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في التحضير الإستباقي لحملة الحرث والبذر لموسم الحبوب 2021 / 2022 تحسبا لإمكانية الهطول المبكر للأمطار . وذلك من خلال تعزيز إجراءات الدعم للفلاحين وتوفير البذور المعالجة والأسمدة.

وأوضح مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، “لوأج” مسعود بن دريدي، أن الوزارة قرّرت مباشرة التحضير لحملة الحرث والبذر للموسم المقبل بداية من شهر جويلية بدلا من شهر سبتمبر. كما كان معمولا به في السنوات الماضية. وهذا بالموازاة مع حملة الحصاد الحالية. ومع تقديم موعد إنطلاق حملة الحرث والبذر فإنه تقرر أيضا اختزال وتبسيط عدة إجراءات وتعزيز عمليات الدعم للفلاحين.

وأوضح في ذات السياق، أن القطاع وجّه شهر جويلية الماضي تعليمة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة. والديوان المهني للحبوب. والغرف الفلاحية، ومديريات الفلاحة عبر كل الولايات المعنية. تحثهم على الشروع في التحضير لحملة الحرث والبذر، من خلال توفير كل الظروف الملائمة لإنجاحها. حيث ستسمح هذه الاجراءات بتقديم موعد الشروع في عمليات البذر من شهر أكتوبر إلى سبتمبر المقبل.