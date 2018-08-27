 وزارة الفلاحة: الخضر والفواكه المعروضة في الأسواق سليمة وصالحة للإستهلاك

طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اليوم الإثنين جميع الجزائريين ان الخضر والفواكه المعروضة في الأسواق صحية وسليمة

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن الفاكهة والخضروات المنتجة في الجزائر صالحة للإستهلاك ، وهي تدعو الى إتباع إجراءات النظافة قبل الإستهلاك.

وأفاد ذات البيان،أن مياه الري المستعملة في سقي هذه المواد لا تشكل أي خطر على المنتوج الزراعي وكذا صحة المواطن، كما أنها لاتشكل أي مصدر لبكتيريا الكوليرا.

وجاء في بيان الوزارة أن جميع المديريات والمصالح الزراعية،مركزيا ومحليا مجندة لمراقبة ودراسة الوضع عن قرب .

وذكرت الوزارة أنه في حالة تسجيل اي مخالفات تتعلق بالري عن طريق المياه المستعملة،وجب التذكير على أن جميع المصالح التي لها صلة

قد قمعت جميع هذه الطرق والأساليب وقد طبقت التدابير في مثل هذه الحالات بإجراءات قانونية مه حجز جميع المعدات مع إتلاف المحاصيل الزراعية.