وزارة الفلاحة: الشروع في تفريغ مخزون البطاطا لضبط السوق

تشرع الشركة الوطنية لضبط المنتوجات الفلاحية SARPA بالتنسيق مع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ONILEV، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، في عملية تفريغ مخزون البطاطا الموجهة للاستهلاك.

وحسب بيان للشركة الوطنية لضبط المنتوجات الفلاحية، هذا المخزون تم تكوينه خصيصا لضبط السوق خلال هذه الفترة. التي تشهد نقصا في جني محصول البطاطا.

وستتم عملية التسويق للمنتوج عبر مختلف نقاط البيع التابعة للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية. وكذا المساحات التجارية الكبرى بالإضافة إلى نقاط البيع الموضوعة من طرف الجماعات المحلية عبر ولايات الوطن.

وأشار المصدر نفسه، أن سعر البيع للمستهلك يقدر بـ 75 دج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ضبط المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما مادة البطاطا وتزامنا مع فترة الفراغ الممتدة من نهاية شهر أكتوبر إلى غاية نهاية شهر نوفمبر وقصد ضمان استقرار السوق فيما يخص هذه المادة.