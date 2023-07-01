وزارة الفلاحة: المعالجة الكلية لأسراب الجراد المتسللة عبر الحدود الجنوبية الغربية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، عن المعالجة الكلية لمجموعات الجراد المرصودة والتي تسللت عبر الحدود الجنوبية الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيناها أنه في إطار المكافحة الوقائية لآفة الجراد وبعد تسلل بعض الأسراب الصغيرة إلى الجزائر يوم 19 ماي 2023 عبر الحدود الجنوبية الغربية. قامت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والممثلة في المعهد الوطني لحماية النباتات. بتسخير جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وأشارت الوزارة أنه تم معالجة أكثر من 2.500 هكتار في كل من ولاية تندوف، بشار وأدرار، باستعمال شاحنات الرش وكذا وسائل جوية مسخرة من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني. موضحة أنه تمت المعالجة الكلية لمجموعات الجراد التي تم ترصدها من طرف الفرق المختصة والسيطرة الكلية على الوضعية.

وأضاف البيان أنه لوحظ تحرك غير اعتيادي للجراد في مناطق التكاثر الصيفي. وتحديدا في شمال موريتانيا، و يعود هذا أساسا إلى السلوك الطبيعي الذي يتخذه الجراد. عند تنقله من مناطق التكاثر الربيعي إلى مناطق التكاثر الصيفي.

المصادقة على مخطط تدخل وقائي واستباقي

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه تمت المصادقة على مخطط تدخل وقائي واستباقي خلال الاجتماع المنعقد من 5 إلى 09 جوان 2023 في مدينة وهران. للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية لإفريقيا (CLCPRO). التي تترأسها حاليا الجزائر وبحضور البلدان العشرة وهذا من أجل التصدي الوقائي لهذا الخطر. الذي قد يتفاقم خلال مرحلة التكاثر الصيفية في بلدان الساحل الإفريقي.

وسيدخل هذا المخطط العملياتي، حيز التنفيذ –يضيف البيان- من خلال تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية. باستعمال وسائل التدخل لكل بلدان المنطقة الغربية لإفريقيا، وكذا التقنيين المختصين. من وحدات مكافحة الجراد للبلدان المعنية، لتعزيز نظام الاستكشاف المعمول به حاليا. لرصد تحرك الجراد في بلدان الساحل الأفريقي لاسيما الجمهورية الموريتانية.

مشيرة أنه ستدعم الجزائر خارطة العمل بإرسال مستكشفين متمرسين. للقيام بعمليات الاستكشاف والمعالجة بمناطق التكاثر الصيفية بموريتانيا، حسب ذات المصدر.