وزارة الفلاحة تجدد: انتاج الفحم ممنوع

جددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى، بإلزامية التقيد الصارم بقرارا التجميد المؤقت لإنتاج الفحم. كما دعت الوزارة إلى الاحترام التام للإجراءات الاستثنائية الخاصة بالتنقل داخل وبمحاذاة المساحات الغابية.

في حين، قالت وزارة الفلاحة، أنه تم تكليف مصالح الغابات بالسهر على الاحترام الصارم للإجراء السالف الذك. مضيفة أن أي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.

كما جاء الإجراء في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021-2022. وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة.

وأطاحت، خلال الأسبوعين الماضيين، قوات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال في عنابة، بصاحب ورشة ورشة سرية لصناعة الفحم وقطع أشجار الغابات بطرق غير قانونية في عنابة. تحضيرا لبيع هذه المادة أيام عيد الأضحى المبارك. وتسببت هذه الورشة في اندلاع حرائق مهولة بغابات قرية الطاشة مؤخرا.

كما أوضحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة في بيان صحافي تحوز “النهار” على نسخة منه. أن وقائع هذه القضية تعود لورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال. مفادها انبعاث دخان من الغابة المحاذية للمفرغة العمومية الكائنة بقرية طاشة ببلدية برحال. وقد تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث تم اكتشاف ورشة لصناعة مادة الفحم. أين تم حجز مجموعة من الأكياس البلاستيكية الفارغة المهيأة لتخزين فيها مادة الفحم.