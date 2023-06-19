وزارة الفلاحة: تجميد إنتاج الفحم.. إجراءات إستعجالية لمكافحة الحرائق

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن اتخاذ عدة إجراءات إستعجالية ووقائية. في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023. وذلك نظرا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا والمصحوبة بموجة من الحر.

وحسب بيان للوزارة، فإنه ونظرا للظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة وفي إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023. أعلنت وزارة الفلاحة عن جملة من الإجراءات الإستعجالية والوقائية، إبتداء من 15 جوان الجاري.

كما تتمثل هذه التدابير في وضع كافة المتدخلين من محافظي وموظفي إدارة الغابات عبر التراب الوطني وعلى كل المستويات في حالة تأهب قصوى. لتجنب أو مواجهة أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع على مدار 24/24 ساعة. بالإضافة كذلك إلى تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية و بمحاذاتها من طرف مصالح الغابات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية. وللحد من مخاطر اندلاع الحرائق الغابية ، كشفت الوزارة في ذات البيان عن “تجميد إنتاج مادة الفحم”.

أما على المستوى الوقائي، تتضمن هذه الإجراءات، في تعزيز الحملات التحسيسية عبر كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة كافة المواطنين واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات لضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ. مذكرة بالرقم الأخضر 70-10 للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران.

وتندرج هذه التدابير حسب البيان، في إطار “السهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بمحاذاة الوسط الغابي، والتي تلزم كافة المتدخلين بالتجند التام و المتواصل طيلة فترة الحملة”.

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