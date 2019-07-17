وزارة الفلاحة تجند 11 ألف بيطري لمراقبة بيع وذبح أضاحي العيد

أعطى مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشمي، تعليمة للمفتشين البيطريين بتقديم شهادات صحية لمرافقة الحيوانات خلال فترة تنقلهم.

يأتي هذا خلال ترؤسه، بمقر الوزارة، اجتماع خاص بالتحضير لعيد الأضحى المقبل، بحضور المفتشين البيطريين لولايات الوسط، ورؤساء جمعيات البياطرة الخواص.

وششد على ضرورة وضع نقاط مراقبة وسائل نقل الماشية إلى الولايات الأخرى، والتي تتطلب شهادات صحية تصدرها المصالح البيطرية في ولاية المنشأ.

وتم مناقشة أهمية تنظيم عملية بيع الأضاحي عبر نقاط بيع محددة، خاصة بالمربين، مما سيسهل للمصالح البيطرية عملية مراقبة صحة القطيع، وتمكين المستهلك من اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة.

في نفس السياق تم التجنيد لهذه العملية 2000طبيبا بيطريا من القطاع العام و9000 بيطري خاص لتعزيز مراقبة تنقل بيع وذبح الأضاحي، ولضمان سلامة المستهلك ،تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يخص صحة الأغنام، أكد قدور هاشمي إرسال تعليمة لكل المصالح البيطرية لتوقيف كل عمليات التلقيح، 25 يوما قبل العيد، لضمان سلامة صحة الخرفان والمستهلك.

في حين تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية تنظيم زيارات تفتيشية للمناطق التي تم اختيارها كنقاط بيع معتمدة، للاطلاع على مدى توفير كل ظروف الصحة والنظافة.

إلى جانب ذلك سيتم تنظيم برامج إذاعية و تلفزيونية، وتفعيل دور الإذاعات المحلية في عملية التوعية والتحسيس.

كما سيتم التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، ومنها وزارة الشؤون الدينية في هذه العملية.

من جهة أخرى، دعا هاشمي قدور المفتشين البيطريين إلى تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المذابح البلدية لتعريف المواطنين على تقنيات الذبح السليمة، وكيفية التعرف على سلامة لحم الأضحية.

وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة اللحوم من التعفن، مع تشجيع المواطنين على ذبح أضاحيهم بالمذابح التي تتوفر على كل الشروط النظافة.