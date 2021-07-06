وزارة الفلاحة: تجنيد كل الإمكانيات لمواصلة إخماد الحرائق التي اندلعت بولاية خنشلة

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم تجنيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية من مختلف الولايات المجاورة لإخماد الحرائق التي نشبت بولاية خنشلة. حفاظا على أرواح المواطنين والثروة الغابية والمستثمرات المحيطة

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تجنيد أعوان الغابات بمرافقة أعوان الحماية المدنية منذ اندلاع الحريق بغابة أولاد يعقوب بولاية خنشلة. وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المسداة إلى كافة المصالح المحلية تحت الوصاية. من أجل تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذا الحريق الذي مس مساحات غابية ومستثمرات للأشجار المثمرة.

وأضاف المصدر، أن عملية إخماد ألسنة النيران متواصلة إلى حد الساعة وكذا إخماد البؤرتين المتبقيتين من طرف أعوان الغابات والحماية المدنية والمواطنون الذين هرعوا منذ اللحظات الأولى لمد يد المساعدة. مشيرا إلى أنه ابتداء من أول جوان، يقوم القطاع بوضع نظام خاص بمكافحة حرائق الغابات. حيث تسخر وسائل معتبرة من طرف مصالح الغابات بالإضافة إلى إمكانيات الحماية المدنية مع مشاركة عدة قطاعات أخرى والمجتمع المدني.