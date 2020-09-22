وزارة الفلاحة.. تحديد قطعان الأبقار إبتداءً من 1 أكتوبر

سيتم تحديد قطعان الأبقار على مستوى ولايتين نموذيجتين قبل تعميمها على المستوى الوطني، ابتداءً من الفاتح أكتوبر.

كشفت وزارة الفلاحة أنه سيتم إطلاق عملية تحديد قطعان الأبقار على مستوى ولايتين نموذجيتين قبل تعميم العملية تدريجيا على المستوى الوطني، ابتداء من الفاتح من شهر أكتوبر.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه “وفي اطار تنفيذ ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية ستطلق وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ابتداء من الفاتح من شهر أكتوبر عملية تحديد قطعان الأبقار على مستوى ولايتين نموذجيتين و هي بجاية و تلمسان قبل تعميم العملية تدريجيا على المستوى الوطني”.

حيث ستتمثل هذه العملية التي ستتم بالموازاة بحملة تلقيح رؤوس الأبقار ضد الحمى القلاعية في تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالحيوان بقاعدة معطيات وطنية تحسبا لانجاز جرد كامل لجميع الحيوانات المتواجدة بالمستثمرة.

مشيرة أن هذا البرنامج سيضمن مصدر الحيوانات وتتبع حركتها عبر المستثمرات و الأسواق، وضمان نجاعة برامج الصحة الحيوانية وتكريس رؤية أفضل للإحصائيات