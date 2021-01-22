وزارة الفلاحة: تحسين شبكة توزيع الحليب المدعم

أفادت وزارة الفلاحة، أنه تم عقد إجتماع عمل بين الأمناء العامون لوزارتي التجارة والفلاحة أمس الخميس.

وأفاد بيان للوزارة، أن الإجتماع خصص لدراسة ومناقشة مشروع خريطة توزيع الحليب المبستر المعلب في أكياس ذو السعر المدعم “25 دينار”.

وأضاف البيان، أنه تم دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بتحسين عملية توزيع حليب الأكياس المدعم في مختلف مناطق الوطن.

خاصة بين البلديات، مع ضمان الحفاظ على مبدأ تقليص المسافات بين مركز الإنتاج أي الملبنة ومسار أو محيط التوزيع من جهة.

كما أن الإجراء سيكون لصالح كل الفاعلين “الملبنة والموزع”، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

ويهدف مشروع شبكة توزيع الحليب المدعم إلى تقليص المسافات للموزعين قصد خفض الأعباء عليهم.

وأوضح ذات المصدر، أنه سيتم تحسين مواقع الملبنات بالنسبة للمناطق والسكان المراد تموينهم بهذه المادة.

وقال البيان، أن المشروع جاء لتحسين وتكملة العمل المنجز من طرف اللجنة المشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة.

وشدد البيان، أن الوزارتين ستبقى مجندتين من أجل تجسيد شبكة توزيع الحليب الجديدة في أحسن الظروف.