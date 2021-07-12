وزارة الفلاحة تحصي 665 نقطة لبيع الأضاحي عبر التراب الوطني

أحصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 665 نقطة لبيع الأضاحي عبر كامل التراب الوطني. تتوفر فيها شروط الوقاية من وباء كورونا. إضافة إلى المعاينة البيطرية للأضحية.

وحسبما كشفت عنه الوزارة، اليوم الاثنين، يؤطر نقاط البيع هذه 2382 بيطري وتقني في الحصة الحيوانية تابع للقطاع العام. يضاف إليهم البيطريون الخواص الذين يشاركون في التأطير بصفة انفرادية، من أجل توفير أضحية صحية للمواطن.

ودعت الوزارة المواطنين التوجه إلى نقاط البيع المعتمدة لاقتناء الأضحية التي تتوفر على شهادات بيطرية والتي تم فتحها بقرار ولائي. وتفادي اقتناء الأضاحي في الأماكن التي لا يتواجد فيها بيطريون.

وبالعاصمة، تم تجنيد أكثر من 130 بيطري من اجل توفير المرافقة المستمرة لعملية اقتناء المواشي على مستوى نقاط البيع المعتمدة. والتي تم فتحها في 6 جويلية وتستمر الى غاية عشية يوم عيد الأضحى.

وحول مكان تواجد هذه النقاط، يمكن للمواطن استخدام المنصة الالكترونية firma.dz. والتي تسمح للمستهلك بالتعرف بدقة على أمكان البيع المتاحة بالقرب منه.

كما تم إحصاء 115 مذبحا ستوضع تحت تصرف المواطنين مجانا أيام العيد. وفيما يتعلق بأسعار المواشي، يتوقع نفس المصدر استقرارها خاصة في الأيام الأخيرة. حيث اعتبر أن المضاربة وتهافت المواطنين إلى الأسواق ساهم بشكل كبير في غلاء المواشي.