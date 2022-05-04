وزارة الفلاحة تحقّق في أسباب فشل زراعة السلجم الزيتي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إرسال لجنة تحقيق خاصة إلى ولايات الشرق الجزائري، للتحقيق في أسباب فشل مشروع زراعة السلجم الزيتي لموسم 2021 – 2022، على مستوى الأراضي الفلاحية الخاصة والمزارع النموذجية، التي قررت خوض غمار هذه التجربة الأولى من نوعها في الجزائر، قصد المساهمة في توفير المادة الخام لزيت المائدة وتخفيض عمليات الاستيراد من الخارج.

وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الأربعاء، اطلعت عليه جريدة “النهار”، فقد قرّر الوزير عبد الحفيظ هني، إرسال لجنة تحقيق ميدانية تحت سلطة المفتشية العامة للوزارة، للوقوف عند الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل، حيث تعرض فلاحو باتنة لانتكاسة وخسارة كبيرة تجاوزت 100 مليون سنتيم في الحقل الواحد، بعد عملية احتيال تعرضوا لها من طرف الجهة التي زوّدتهم ببذور لا تصلح لزراعة السلجم.

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وحاولت وزارة الفلاحة تهوين الكارثة التي تعرض لها الفلاحين، بوصفها لعملية الاحتيال، بـ “الأخطاء والنقائص”، التي أدت بالعديد من المنتجين الذين انضموا إلى برنامج السلجم الزيتي برسم موسم 2021 – 2022 إلى مواجهة عدة صعوبات، وبعد النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق، سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، في حين كشفت مصادر على اطلاع واسع بهذا الملف، لجريدة “النهار”، الصادرة، أمس الأربعاء، عن معالجة عشوائية مارستها الوزارة عبر مديريات الفلاحة التابعة لها، وكذا معهد الزراعات الواسعة، الأمر الذي أدّى إلى تسجيل خسائر مالية فادحة وتفويت فرص رفض الإنتاج الوطني لخام زيت المائدة، الذي يكلّف الخزينة العمومية ملايين الدولارات من الاستيراد.

ويعدّ زراعة السلجم الزيتي أحد أبرز الملفات والمشاريع التي شدّد الرئيس تبون، على تجسيدها منذ بدايات 2020، حيث طالب وزراء الفلاحة المتعاقبين بالوقوف على هذا المشروع، خاصة وأن الجزائر قادرة على الاستغناء عن استيراد الزيت الخام، وإنتاجه محليا، على غرار الجارة تونس، التي تمكنت من إنتاج كميات معتبرة منه، منذ أكثر من عشر سنوات، كما أن هذه المادة تشهد ارتفاعا كبيرا في السوق الدولي، حيث بلغ سعر الطن الواحد من فول الصويا، أكثر من 600 دولار للطن في تعاملات، أمس الأربعاء، وبارتفاع سنوي قدره 23.5 من المئة.

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