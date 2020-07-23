وزارة الفلاحة: تخزين 35 مليون قنطار من الحبوب

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن هذه الحملة التي انطلقت يوم 12 أفريل الماضي استفادت من تعبئة قدرات تخزين تبلغ حوالي 35 مليون قنطار مدعمة بتشغيل 9 صوامع جديدة (مخازن الحبوب) بطاقة 3,5 مليون قنطار، كما تم تخصيص حظيرة تضم 10804 آلة حصاد و درس لهذه الحملة.

و أشارت وزارة الفلاحة، إلى أن حملة حصاد و درس الحبوب 2019-2020 تتواصل في ظروف حسنة على المستوى الوطني بفضل الاجراءات المتخذة من خلال تجنيد العنصر البشري وتعبئة الوسائل المادية واللوجستية.

وأوضح المصدر، أنه تم وضع مخطط للتحويل ما بين التعاونيات بهدف تسهيل نقل الفائض المسجل في الحصاد من منطقة الى أخرى.