وزارة الفلاحة: تخطيط استباقي يشمل الإنتاج التخزين ومنح رخص الاستيراد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، أن التحضيرات الخاصة بشهر رمضان قد بدأت منذ عدة أشهر بتجنيد كل الإمكانيات المتاحة لدى قطاع الفلاحة وقطاع التجارة الداخلية والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية ضمن تخطيط استباقي يشمل الإنتاج التخزين ومنح رخص الاستيراد لبعض المواد التي تعرف عجزا في الإنتاج مثل اللحوم الحمراء.

واستهل وزير الفلاحة كلمته خلال إشرافه على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة تحضيرا لشهر رمضان. بالإشارة إلى أن التحضيرات الخاصة بشهر رمضان بدأت منذ عدة أشهر بتجنيد كل الإمكانيات المتاحة. لدى قطاع الفلاحة وقطاع التجارة الداخلية والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية ضمن تخطيط استباقي. يشمل الإنتاج، التخزين ومنح رخص الاستيراد بعض المواد التي تعرف عجزا في الإنتاج مثل اللحوم الحمراء.

وأكد شرفة أن مخزون الحبوب مثل القمح الصلب واللين المتوفر على مستوى هياكل التخزين التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب. يضمن تغطية الاحتياجات بما يسمح تزويد مصانع السميد والمطاحن بصفة منتظمة ودائمة. كما تم رفع حصص المطاحن الخاصة بنسبة 20 بالمائة لتغطية احتياجات السوق الوطنية.

استمرار استيراد اللحوم الحمراء وضبط مخزون الدجاج والبطاطا

وبخصوص اللحوم الحمراء، أوضح الوزير أنه إضافة إلى الإنتاج الوطني ستتواصل خلال سنة 2025. عملية استيراد اللحوم الحمراء بكميات معتبرة عبر المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الفلاحة والمتعامل الاقتصادي.

مشيرا أن قطاعه يعمل كذلك على ضبط مخزون في اللحوم البيضاء ومادة البطاطا لضخه في السوق الوطنية خلال شهر رمضان.

وتابع شرفة أن بخصوص البقول الجافة أن المخزونات المتاحة لدى لديوان الجزائري المهني للحبوب. ستضمن تموين السوق بشكل منتظم ودائم.

وفي ذات السياق، قال الوزير إنّ “مادة الحليب التي يزداد الطلب عليها بصفة معتبرة خلال رمضان. نأكد أن المخزون الخاص بالحليب متوفر لدى الديوان المهني للحليب يضمن تغطية الاحتياجات الوطنية لكل السنة”. إضافة إلى توفير كميات لا بأس بها من الحليب الطازج المحلي، مما سيعزز وفرة الحليب ومشتقاته في السوق.

كما ذكر بدخول ملبنتين حيز الإنتاج بكل من ولاية البويرة بسعة إنتاج 250 ألف لتر يوميا وكذلك بولاية برج باجي مختار. بما سيرفع مستوى الإنتاج وتغطية الاحتياجات الإضافية التي تبرز في السوق خلال هذه الفترة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور