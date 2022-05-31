وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى ايداع ملفات اقتناء العتاد

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، المستثمرين الفلاحيين المهتمين باقتناء العتاد الفلاحي إلى التقرب من وزارة الصناعة لتقديم الملفات. كما أشارت وزارة الفلاحة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بالعتاد الذي لا يتم إنتاجه على المستوى الوطني.

في حين، يندرج الإجراء في إطار الأهداف المسطرة لتطوير الشعب الفلاحية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة للبلاد. كما جاء في بيان الوزارة “حرصا منها على توفير عتاد ملائم تماشيا مع متطلبات استصلاح الأراضي ذات المساحات الكبرى”. “خاصة في ولايات الجنوب سيما ما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية”.

كما قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، إن من حق الفلاحين، استيراد أي نوع من العتاد لا ينتج محليا.

كما أشار هني، خلال استضافته في 90 دقيقة اقتصاد، إلى أن رخص استيراد العتاد ستمنح بداية من السداسي الثاني.