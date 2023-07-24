وزارة الفلاحة تدعو المواطنين إلى المزيد الحيطة وتفادي دخول الغابات

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين، جميع المواطنين الى المزيد من الحيطة و تفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية “غير العادية”، وكذا المساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات.

وأوضح بيان للمديرية العامة للغابات أنه “نظرا للارتفاع القياسي والمحسوس في درجات الحرارة وتسجيل حرائق للغابات في بعض ولايات الوطن، تدعو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر المديرية العامة للغابات، جميع المواطنين، سواء القاطنين بمحاذاة الغابات أو في المدن، لتفادي الدخول إلى الغابة خاصة في ظل هذه الظروف المناخية غير العادية”.

كما دعت المواطنين الى “تفادي إشعال النار تحت أي ظرف كان (جلسات شواء، رمي بقايا السجائر…)”، وأيضا “تسهيل حركة المرور أمام المتدخلين لإطفاء النار (أعوان الغابات، الحماية المدنية، مصالح الأمن)”.

كما دعا البيان جميع المواطنين للمساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات، مناشدا اياهم “بالتحلي بروح المسؤولية”، باعتبار أن هذه “التدابير المؤقتة تصب في الصالح العام”.

من جهة أخرى، دعا ذات المصدر جميع المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي خطر مشبوه عبر الاتصال بالرقم الأخضر لإدارة الغابات 70-10 أو الرقم الأخضر للحماية المدنية 21-10، مذكرا أن “حماية الغابات مسؤوليتنا جميعا”.

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