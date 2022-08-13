وزارة الفلاحة تدعو الى رفع مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، الى الرفع من مستوى اليقظة و الجاهزية القصوى لمواجهة ومكافحة حرائق الغابات في ظل استمرار موجة الحر على ولايات الوطن.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة في بيان لها، كافة المتدخلين في إطار المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات على المستوى المركزي والمحلي بضرورة الرفع من مستوى اليقظة و الجاهزية القصوى،

و وضع كافة الأجهزة في حالة تأهب للتدخل ومواجهة أي ظرف طارئ وذلك خلال كل فترة موسم الاصطياف.

كما دعت الوزارة، إلى تكثيف الدوريات على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها (الأجهزة الأمنية، مصالح الغابات والحماية المدنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية و مكافحة الحرائق.

الى جانب ذالك، ذكرت كافة المواطنين، واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات، بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية، والتبليغ عن طريق الرقم الأخضر 70-10.

بالمقابل أكدت الوزارة،أن حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها، مسؤولية الجميع وتقتضي المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية طيلة فترة موسم الإصطياف”.

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