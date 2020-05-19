وزارة الفلاحة تدين الإعتداء على أعوان الغابات بأولاد رابح في جيجل

أدانت مساء امس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بشدة العمل الجبان الذي طال أعوان إقليم الغابات بأولاد رابح في الميلية بجيجل.

وأوضح الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك الإعتداء على الاعوان اثناء أداء واجبهم المهني من طرف مافيا الفلين.

أين قام حوالي 20 شخص ملثمين ومدججين بالأسلحة البيضاء و العصي والحجارة بالإعتداء على اعوان إقليم الغابات.

ما تسبب لهم في إصابات طفيفة لعدد من أعوان الغابات وتحطيم الزجاج لكلا السيارتين وإنقلاب إحداها في محاولة تفادي الحجارة.

وجاء هذا الإعتداء بسبب حجز ذات الاعوان كمية من الفلين كان محل إستغلال غير شرعي من طرف مافيا الغابات.

الذين لادوا بالفرار أثناء وصول الدعم من طرف زملائهم وفرقة الدرك الوطني لبلدية أولاد رابح الذين تنقلوا لعين المكان.

وعلى إثر ذلك تجري التحقيقات على قدم وساق من أجل التعرف على هؤلاء الجناة وتقديمهم أمام العدالة.