وزارة الفلاحة: تزويد ولاية أدرار بستة مجففات للذرة وفتح 3 مراكز جوارية للتخزين

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تقرر تزويد ولاية أدرار بشكل عاجل بستة مجففات جديدة للذرة يجري حاليًا تشغيلها ووضعها حيز الخدمة. وذلك بعد رصد توقف أربع مجففات للذرة الحبية من أصل ثماني مجففات بولاية أدرار بسبب أعطال تقنية.

كما أشارت الوزارة إلى افتتاح ثلاثة مراكز جوارية لتخزين الذرة الحبية. مما سيسهم في تقليص مدة النقل، بالإضافة إلى توفير 36 شاحنة إضافية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى مواكبة الفلاحين الذين استثمروا في مجال الذرة الحبية. وحمايتهم من أي خسائر قد تنجم عن التأخر في عملية التجفيف.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور