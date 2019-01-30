وزارة الفلاحة تشارك في “أيام الجزائر” بفرنسا

ستشارك وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال مجمع تثمين المنتجات الفلاحية (GVAPRO) في أيام الجزائر بفرنسا.

وأفاد بيان للوزارة أنه في إطار الشراكة بين القنصلية الجزائرية في ليون “فرنسا” ومنطقة أوفرنيا – رون- ألب (Auvergne Rhône Alpes).

ستشارك وزارة الفلاحة، التنمية الريفية من خلال مجمع تثمين المنتجات الفلاحية (GVAPRO)، في ” أيام الجزائر “.

التي ستنعقد غدا الخميس 31 جانفي إلى غاية يوم الجمعة 01 فيفري 2019 بفندق لاريجيون في ليون بفرنسا.

وأضاف البيان أن هذا الحدث سيسمح للشركات الجزائرية بالترويج للمنتجات الجزائرية من خلال معرض للمنتجات المحلية و الفاكهة.

بما في ذلك منتجات الزيتون “الزيتون وزيت الزيتون”، منتجات التمور “التمور ومستقاتها”، منتجات التين “التين المجفف ومشتقاته”.

والخضر والفواكه، كما سيتم عرض هذه المنتجات لتسليط الضوء على جودة وتنوع المنتجات الفلاحية الجزائرية وترقية الإستثمارات.

خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية.

كما تهدف هذه التظاهرة إلى دراسة إمكانيات تعزيز علاقات الشراكة و الإستثمار بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الفرنسية.

في منطقة أوفرنيا – رون – ألب من خلال برنامج متنوع يشمل موائد مستديرة، مداخلات و كذلك إجتماعات.