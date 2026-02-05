وزارة الفلاحة تشرع في إحصاء خسائر الفلاحين والمربين المتضررين

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، الشروع في عملية إحصاء الفلاحين والمُربّين الذين سجلوا خسائر في مستثمراتهم.

وهذا على إثر الفيضانات والرياح العاتية التي عرفتها عدة ولايات من الوطن.

كما أكدت الوزارة تجنيد فرق تقنية مختصة على مستوى مديريات المصالح الفلاحية للولايات لمعاينة المستثمرات الفلاحية.

وكذا إحصاء وتقييم حجم الأضرار الملحقة بالمربين والفلاحين، لا سيما أصحاب البيوت البلاستيكية والحقول المغمورة بالمياه.