وزارة الفلاحة تصدر بيانا هاما بخصوص بيع أضاحي العيد

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، و الصيد البحري، اجتماعا تنسيقيا للجنة القطاعية المكلفة بمتابعة. و تأطير عملية توزيع و بيع الأضاحي، و التي تم توسيعها بإدماج قطاعات أخرى. على غرار وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، و وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة.

و بعد تقييم عملية استقبال أول شحنة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، تم خلال هذا الاجتماع، دراسة عدة مسائل تتعلق بمتابعة مخطط استيراد الأضاحي حسب الرزنامة المحددة، وكذلك عملية استقبالها و توزيعها على مختلف مواقع الحجر الصحي، قبل توجيهها إلى نقاط البيع المباشر على مستوى الولايات.