وزارة الفلاحة تضرب بيد من حديد

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية ذات الجودة والنوعية. بالخصوص اللحوم الحمراء والبيضاء، البيض ومنتجات الصيد البحري.

كما أشارت الوزارة في بيان لها عقب اجتماع اللجنة الخاصة متعددة القطاعات، إلى توفير المنتجات لصالح المواطن بأسعار تكون في متناوله. وتم اتخاذ عدة قرارات والتزامات بهدف تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.

للإشارة، اجتمعت بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اللجنة الخاصة متعددة القطاعات من أجل ضمان وتنظيم وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك. بحضور إطارات من الوزارة، ممثلي وزارة التجارة وترقية الصادرات وممثلي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.