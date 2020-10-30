وزارة الفلاحة تضع حصيلة للتعويضات الخاصة بحرائق الغابات

أعدّت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الحصيلة النهائية للتعويضات العينية من أجل السماح للفلاحين والمربين ببعث نشاطاتهم.

وأفاد بيان للوزارة، أن الحصيلة جاءت بعد الإنتهاء من التحقيق في الأضرار التي لحقت بالمهنيين في القطاع الفلاحي بسبب حرائق الغابات التي اندلعت الصيف الماضي.

وتخص حصيلة التعويضات 6670 خلية نحل كاملة و3 أبقار حلوب و10 ثيران و17 من الأغنام و8000 دجاجة بياضة.

بالإضافة إلى 8200 كتكوت و21440 دجاجة اللحم، وإعادة تأهيل 14 مبنى لتربية الدواجن مبنية و 32 بيت بلاستيكي للدواجن.

و أكد بيان الوزارة أن التعويض يشمل 293 ألف شجرة زيتون و 6460 شجرة كرز و 14 ألف كرمة و 137 ألف شجرة مثمرة أخرى.

وللتكفل بهذا الوضع، أصدرت الوزارة قرارا بالتمويل موجها لكل من محافظي الغابات ومديريات المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع الولاة.

ويأتي هذا تطبيقا للتعليمات التي أصدرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في 5 أوت الفارط.

والذي خصص لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعويض الأشخاص المتضررين من حرائق الغابات.