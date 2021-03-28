وزارة الفلاحة تطلق البوابة الالكترونية للقطاع

أطلقت وزارة الفلاحة بوابة الخدمات الرقمية للقطاع تضاف إلى الموقع الالكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية.

كما شرع وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني على الاطلاق الرسمي للاحصاء الرسمي للمستثمرات الفلاحية و تربية الحيوانات و الذي سيتم يوم 31 من شهر مارس الجاري.

وتعتبر بوابة الخدمات الاكترونية لوزارة الفلاحة نافذة رقمية تفاعلية موجهة لجميع مهنيي القطاع و المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.

وستوفر هذه البوابة امكانية سحب وارسال الملفات الادارية و النماذج والاستثمارات والتراخيص المطلوبة.

وهو ستسمح هذه البوابة للمستمرين من اجراء كل التعاملات دون التنقل لمقر الوزارة، أما بالنسبة لموقع odas، فيعتبر مخصصا للاستثمار المهيكل.

كما سيسمح هذا الموقع للمستثمر للاطلاع على عروض الاستثمار،