وزارة الفلاحة تعزي في وفاة الوزير السابق عبد الحميد حمداني

قدمت وزارة الفلاحة، وعلى رأسها محمد عبد الحفيظ، هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تعازيها. في وفاة عبد الحميد حمداني الوزير الاسبق.

وجاء في تعزية وزير الفلاحة “إثر هذا المصاب الجلل، لايسعني سوى أن أعرِب لعائلة الفقيد. باسمي و باسم كافة إطارات و عمال الوزارة، بتعازي الخالصة و أشاطركم ألمكم و احزاننكم برحيله”.

وبهذه المناسبة الاليمة -يضيف الوزير هني- اتقدم اليكم بتعازي القلبية الحارة و بمشاعر المواساة والتعاطف. سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويلهمكم واحبابه الصبر والسلوان”.