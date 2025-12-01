وزارة الفلاحة تعلن عن إجراءات جديدة وأسعار تنافسية في هذه المواد

اعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من تكاليف الإنتاج، بخصوص الأعلاف.

و تتمثل الإجراءات في توفير مادة الشعير طوال السنة على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني. مع تسويقها بسعر تنافسي قدره 3900 دج للقنطار، بهدف وضع حد للمضاربة غير المشروعة. التي أدّت إلى ارتفاع كبير وغير مبرّر في الأسعار، والتي تجاوزت في بعض الحالات 5000 دج للقنطار.

كما تم الإبقاء على سعر الشعير المدعَّم (الموجَّه لإناث المواشي فقط) بسعر 2500 دج للقنطار عبر جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية الوطنية. ودعماً للمربين وتشجيعاً لهم على توسيع القطيع وتحسين جودة الإنتاج الحيواني.

في حين، تم اعتماد إجراءات جديدة من قبل الديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل توفير علف مركب على مستوى وحداته الإنتاجية. مكوَّن أساساً من النخالة والذرى والصوجا، بأسعار تنافسية تُقدَّر بـ 3150 دج للقنطار للأغنام و3300 دج للقنطار لتسمين الأبقار. بما يسمح للموالين بالحصول على أعلاف متوازنة وبجودة مضمونة.

واتخذت الوزارة إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بمادة النخالة من خلال توفيرها بسعر 1800 دج للقنطار لفائدة جميع الموالين على مستوى المطاحن. ضماناً لاستقرار السوق وتأمين توفر هذه المادة الأساسية في التركيبة العلفية الحيوانية.

وسيخضع تنفيذ هذه الإجراءات للمتابعة والتقييم المستمرَّيْن من طرف مصالح الوزارة من أجل ضمان نجاعتها وتحقيق الأهداف المسطّرة.

وجدّدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل بالشراكة مع كافة الفاعلين في القطاع. من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتثمين الموارد الحيوانية الوطنية.

وجاءت هذه الاجراءات في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى دعم وتنمية شعبة تربية المواشي وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء. وبعد اللقاء الوطني الذي جمع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بممثلي شعبة اللحوم الحمراء والموالين. إضافة إلى الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. والذي خلص إلى ضرورة ضبط أسعار الأعلاف وضمان توفيرها بشكل مستمر للحفاظ على هذه الشعبة الاستراتيجية.