وزارة الفلاحة.. تعليمات مستعجلة للوقوف على مشاكل منتجي التمور

أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة الوقوف على مشاكل منتجي التمور.

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أعطى تعليمات مستعجلة للوقوف على مشاكل منتجي التمور.

وأضاف روبايين، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن “وزير الفلاحة إتصل مباشرة بعدد من الوزراء لفتح ممرات تجارية مستعجلة”.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف أن وزير الفلاحة رد على طلب قدمته المنظمة في وقت سابق ودعت فيه الوزارة للتدخل لإنقاذ منتجي التمور من الإفلاس.