وزارة الفلاحة.. تغذية الحيوانات بالقمح ممنوع

حذرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، من استعمال مادة الحبوب القمح الصلب واللين من أجل تغذية الحيوانات.

كما أوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها، أن هذه السلوكيات تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة. ويعاقب عليها القانون رقم 21-2015 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة كما هو الحال بالنسبة للمواد الإستراتيجية الأخرى.

في حين، أكد بيان القطاع ذاته، أن كل مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي تعرض صاحبها للعقوبات اللازمة.

كما جاء في بيان وزارة الفلاحة “تذكيرا بمحتوى البيانات المتعلقة بمنع استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات”. “نظرا لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الإستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري”. و”نظرا إلى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات”.

تابعة “تنهي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين أن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية”. “تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون رقم 21-2015 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة”. “كما هو الحال بالنسبة للمواد الإستراتيجية الأخرى”.

و”عليه فإن كل مخالفة للأحكام القانونية المذكورة أعلاه والمتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري”. “تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونا”.

رئيس الجمهورية يوجه تعليمات صارمة

وكان قد وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات للحكومة بمضاعفة المجهودات من اجل الزيادة في المحاصيل الزراعية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فسيتم تشجيع الفلاحين لرفع الانتاج للوصول إلى 30 قنطارا في الهكتار من القمح تحقيقا للاكتفاء الذاتي في هذه المادة الاستراتيجية. وذلك في أقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف هذا الموسم.