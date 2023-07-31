وزارة الفلاحة تفتح باب التوظيف

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن فتح باب التوظيف الخارجي بالوزارة لسنة 2023.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن التوظيف جاء من أجل تعزيز قدرات الموارد البشرية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية على المستوى المركزي والمحلي والمعاهد تحت الوصاية. حيث أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن فتح 250 منصب شغل مخصص بالدرجة الأولى لخريجي الجامعات والمعاهد العليا في عدة تخصصات.

ويخص التوظيف تخصص الصحة العمومية البيطرية، مهندسين في الفلاحة، الإعلام الآلي، وإدارة الغابات.

حيث ستساهم هذه المناصب في تعزيز تاطير مختلف البرامج الموكلة للقطاع لاسيما المتعلقة منها بحماية الصحة العمومية. وعصرنه ورقمنه القطاع والنهوض بمختلف الشعب الفلاحية الاستراتيجة. وكذا المحافظة على الغطاء الغابي.